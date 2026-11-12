"الورقة" على حافة الـ170 ألفاً.. أسعار صرف الدولار في بورصة العراق

واصلت أسعار صرف الدولار ارتفاعها أمام الدينار، في أسواق واربيل اليوم الخميس، مع انطلاق التداولات الصباحية.



سعر البيع: 169,500 دينار مقابل 100 دولار

سعر الشراء: 168,500 دينار مقابل 100 دولار





سعر البيع: 169,150 ديناراً مقابل 100 دولار

سعر الشراء: 169,050 ديناراً قابل 100 دولار



سعر البيع: 169,500 دينار مقابل 100 دولارسعر الشراء: 168,500 دينار مقابل 100 دولارسعر البيع: 169,150 ديناراً مقابل 100 دولارسعر الشراء: 169,050 ديناراً قابل 100 دولار