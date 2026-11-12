العراق يراهن على 500 مليون دولار من عبور البيانات.. مشاريع استراتيجية لاستقطاب عمالقة التكنولوجيا

وقال سند، في مقابلة مع عربية، تابعتها ، إن "عمليات نقل السعات الأراضي العراقية بدأت فعلياً، بعد توقيع اتفاقيات مع شركات اتصالات إقليمية، من بينها شركات قطرية وإماراتية وبحرينية، مؤكداً أن البنية التحتية في عدد من المنافذ الحدودية دخلت مرحلة التشغيل".وأوضح الوزير، أن يمتلك بنية تحتية لنقل البيانات عبر منافذ وعرعر وربيعة وإبراهيم وسفوان، مشيراً إلى إبرام اتفاقيات لتأجير سعات دولية مع شركات إقليمية، بينها وشركات اتصالات وبحرينية.وفي ما يتعلق بالإنفاق الاستثماري، كشف سند أن "الموازنة المخصصة لتطوير وتوسعة البنية التحتية لقطاع الاتصالات خلال عام 2026 تبلغ نحو 150 مليون دولار، مع توقعات بتخصيص مبالغ تتراوح بين 100 و200 مليون دولار سنوياً خلال السنوات المقبلة".وأشار إلى أن المشاريع تشمل توسعة شبكات الاتصالات، وتطوير الألياف الضوئية والربط الدولي، لافتاً إلى أن الوزارة أقرت مشاريع بالتعاون مع شركات عالمية، بينها وNokia، فضلاً عن مشروع لإنشاء مركز بيانات بالتعاون مع Huawei، كاشفاً ايضاً عن مباحثات مع شركتي Microsoft وGoogle Cloud لبحث فرص الاستثمار في إنشاء مراكز بيانات داخل البلاد.وكشف الوزير أن التكلفة التخمينية لمشروع مركز البيانات بالتعاون مع شركة Huawei لا تتجاوز 15 مليون دولار، موضحاً أن الوزارة تمتلك أرضاً وبنية تحتية جاهزة بنحو 30% من متطلبات المشروع، فيما يستهدف استكمال النسبة المتبقية.