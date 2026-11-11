قائمة صباحية بأسعار الدولار في العراق

شهدت أسعار صرف الدولار امام الدينار، استقراراً في البورصة المحلية صباح اليوم الأربعاء، مع انطلاق التداولات الصباحية.



سعر البيع: 169,500 دينار مقابل 100 دولار

سعر الشراء: 168,500 دينار مقابل 100 دولار





سعر البيع: 169,000 دينار مقابل 100 دولار

سعر الشراء: 168,900 دينار مقابل 100 دولار



سعر البيع: 169,500 دينار مقابل 100 دولارسعر الشراء: 168,500 دينار مقابل 100 دولارسعر البيع: 169,000 دينار مقابل 100 دولارسعر الشراء: 168,900 دينار مقابل 100 دولار