12 تريليون دينار حصة كردستان من الموازنة.. تحذيرات من تداعيات تراجع التمويل على الرواتب

وقالت ، في حديث للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن حصة الإقليم تبلغ نحو 6 بالمئة من إجمالي الموازنة، إلا أن المبالغ المصروفة فعلياً قد تكون أقل من التخصيصات المقررة، نتيجة ارتباطها بمعدلات الإنفاق الفعلي التي تتراوح أحياناً بين 80 و90 بالمئة.وأضافت أن تراجع نسب الإنفاق قد يؤدي إلى انخفاض التمويل الفعلي المخصص للإقليم إلى نحو 11 تريليون دينار، ما قد ينعكس على انتظام صرف رواتب الموظفين، فضلاً عن تخصيصات تنمية الأقاليم والمشاريع الاستثمارية.وأكدت الدليمي "استمرار الحوارات مع لمعالجة الإشكالات المتعلقة بالتمويل، والعمل على ضمان استقرار الالتزامات المالية وتفادي انعكاساتها على المستحقات والتخصيصات المقررة للإقليم".