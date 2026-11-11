الذهب يستعيد جزءاً من خسائره وسط مخاوف رفع الفائدة الأميركية

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 4043.62 دولاراً للأونصة، فيما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة تسليم بنسبة 0.5% إلى 4051.10 دولاراً.وجاء هذا الارتفاع بعد تراجع الذهب بنحو 3% خلال تعاملات الثلاثاء، متأثراً ببيانات تضخم أميركية تجاوزت التوقعات وتصريحات متشددة لمسؤولي ، أعادت احتمالات رفع أسعار الفائدة إلى الواجهة.وبحسب تقديرات الأسواق، ارتفعت احتمالات رفع الفائدة الأميركية خلال اجتماع ديسمبر إلى 100%، وسط داخل الفيدرالي بشأن حجم الزيادة المحتملة، الأمر الذي أبقى الدولار وعوائد السندات عاملَي ضغط على الأصفر.