

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي امان الدينار العراقي، مساء الثلاثاء، في أسواق ، مقابل انخفاضها في مع إغلاق التداولات.





سعر البيع: 169500 دينار مقابل كل 100 دولار

سعر الشراء: 168500 دينار مقابل كل 100 دولار





سعر البيع: 168900 دينار لكل 100 دولار

سعر الشراء 168800 دينار لكل 100 دولار سعر البيع: 169500 دينار مقابل كل 100 دولارسعر الشراء: 168500 دينار مقابل كل 100 دولارسعر البيع: 168900 دينار لكل 100 دولارسعر الشراء 168800 دينار لكل 100 دولار