الاحتياطي النفطي الأمريكي يتراجع لأدنى مستوى له منذ 44 عاماً

وتظهر البيانات التاريخية أن آخر مستوى أقل من ذلك سجل في الأسبوع المنتهي في 8 أكتوبر 1982، عندما بلغ الاحتياطي 278.725 مليون برميل.وكانت قد أعلنت في 4 انخفاض المخزون الاستراتيجي إلى 282.184 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 30 أكتوبر، بتراجع قدره 399 ألف برميل مقارنة بالأسبوع السابق.ويأتي استمرار تراجع الاحتياطيات في إطار عمليات سحب النفط التي تنفذها بموجب خطة أعلنها الرئيس الأمريكي في مارس الماضي، وتقضي بإخراج 172 مليون برميل من المخزون الاستراتيجي، ضمن تحرك لدول وكالة لطرح 400 مليون برميل في الأسواق.