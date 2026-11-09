الرافدين: استكملنا منح الدفعة الثانية من الوجبة الرابعة من السلف الإلكترونية للمتقاعدين



اعلن ، الاثنين، استكمال منح الدفعة الثانية من الوجبة الرابعة من السلف الإلكترونية للمتقاعدين الذين استُكملت إجراءات طلباتهم.



وذكر بيان للمصرف، "نواصل إنجاز بقية طلبات الوجبة الرابعة واستكمال إجراءات المنح تباعاً، وفق الضوابط المعتمدة".



واكد "حرصنا على تسريع إنجاز المعاملات وتطوير خدماتنا الإلكترونية وتبسيط إجراءاتها، بما يوفّر وقت زبائننا وجهدهم، ويلبّي احتياجاتهم بسهولة وكفاءة".