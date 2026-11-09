استقرار أسعار الدولار في بغداد عند 168600 دينار لكل 100 دولار

وسجلت أسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية 168600 دينار مقابل كل 100 دولار، وهي المستويات نفسها التي سجلتها في تعاملات يوم أمس.وفي محال الصيرفة بالأسواق المحلية، بلغ سعر بيع الدولار 169000 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 168000 دينار.