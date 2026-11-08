الدولار يواصل الارتفاع ويقترب من الـ170 الفا

– اقتصادي

ارتفعت اسعار صرف الدولار امام الدينار في التعاملات الصباحية لليوم الاحد.

وبلغت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية 169000 دينار مقابل 100 دولار.

فيما بلغ سعر الشراء 168000 دينار.