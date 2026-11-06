إنتاج أوبك يرتفع إلى 22.8 مليون برميل يومياً.. والعراق يسجل ثاني أكبر زيادة

ووفقاً لمسح أجرته الوكالة، يعادل الإنتاج المسجل نحو 88% من مستويات شهر شباط، فيما قادت الزيادة بعدما رفعت إنتاجها بمقدار 970 ألف برميل يومياً إلى 9.2 مليون برميل، وبلغ متوسط صادراتها النفطية نحو 7 ملايين برميل يومياً.وسجل ثاني أكبر زيادة بين أعضاء المنظمة، بعدما ارتفع إنتاجه بمقدار 140 ألف برميل يومياً ليصل إلى 4.15 مليون برميل، فيما زاد إنتاج 130 ألف برميل يومياً إلى مليوني برميل.في المقابل، تراجع إنتاج بمقدار 120 ألف برميل يومياً إلى 1.9 مليون برميل، وهو أدنى مستوى في البيانات الشهرية التي جمعتها "بلومبرغ" منذ عام 1989، بينما سجلت نيجيريا أيضاً انخفاضاً في إنتاجها.وأشارت الوكالة إلى أن تعافي الإمدادات النفطية ساهم في تراجع أسعار النفط، إذ اقتربت من 98 دولاراً للبرميل خلال الأسبوع الحالي، بعد مستويات مرتفعة سجلتها في الشهر الماضي.