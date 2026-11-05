ارتفاع أسعار الذهب في بغداد.. المثقال يقترب من مليون دينار

وبلغ سعر بيع المثقال الواحد من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي عيار 21 في أسواق الجملة بشارع النهر 970 ألف دينار، فيما سجل سعر الشراء 966 ألف دينار، مقارنة بـ950 ألف دينار للبيع خلال تعاملات أمس الأربعاء.أما الذهب العراقي عيار 21، فقد بلغ سعر بيع المثقال الواحد منه 940 ألف دينار، فيما وصل سعر الشراء إلى 936 ألف دينار.وفي محال الصاغة، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 979 ألفاً و980 ألف دينار، بينما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 940 ألفاً و950 ألف دينار.