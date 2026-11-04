ارتفاع أسعار الذهب في بغداد.. والمثقال يسجل 950 ألف دينار

وسجل سعر بيع المثقال الواحد من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي عيار 21 في أسواق الجملة بشارع النهر 950 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 946 ألف دينار، بعد أن سجل يوم أمس 918 ألف دينار.أما الذهب العراقي عيار 21، فقد بلغ سعر بيع المثقال الواحد منه 920 ألف دينار، فيما سجل سعر الشراء 916 ألف دينار.وفي محال الصاغة، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 950 و960 ألف دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 920 و930 ألف دينار.