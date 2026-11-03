الذهب يعاود الانخفاض في السوق العراقية

– اقتصادي

تنشر نيوز، أسعار الذهب في محال الصاغة لليوم الثلاثاء.

وبلغ سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 في محال الصاغة بين 920 الفا و930 الف دينار.

فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 890 الفا و 900 الف دينار.

