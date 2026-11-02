توضيح من البنك المركزي بشان رفع حصة المسافر من الدولار

وقال المكتب الاعلامي للبنك في بيان ورد لـ ، انه "حرصاً على تلبية احتياجات المواطنين من العملة الأجنبية أثناء سفرهم إلى الخارج، نعلن رفع حصة المسافر من الدولار النقدي إلى (3000) دولار أمريكي، بدلاً من (2000) دولار، اعتباراً من يوم غد الثلاثاء الموافق 3 تشرين الثاني 2026".واضاف أن "منح الحصة سيكون بواقع مرة واحدة كل شهرين، وبحد أقصى (6) مرات سنوياً، وفق الآلية التنظيمية والضوابط المعتمدة".وذكر ان "هذه الخطوة تأتي بهدف توفير مرونة أكبر للمسافرين في تغطية نفقاتهم، وتسهيل حصولهم على العملة الأجنبية عبر القنوات الرسمية المعتمدة".