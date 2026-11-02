النفط يتراجع بأكثر من 6% والذهب والفضة يقفزان وسط آمال التهدئة

وانخفض تسليم كانون الثاني بنسبة 6.07% إلى 106.54 دولارات للبرميل، فيما تراجع خام غرب الوسيط الأمريكي تسليم كانون الأول بنسبة 6.30% إلى 97.56 دولاراً، وفق .وفي المقابل، ارتفعت أسعار المعادن النفيسة، إذ قفزت الفضة بنسبة 3.5% إلى 51.2 دولاراً للأونصة، وصعد الذهب بنسبة 1.8% إلى 3950 دولاراً للأونصة.