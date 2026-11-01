حديث حكومي عن سعر الصرف والرواتب ووصول الدولار الى العراق

أكد نائب رئيس ، الأحد، أن السعر الموازي للدولار سيكون قريباً من السعر الرسمي، وفيما أشار الى أن رواتب 2027 مؤمنة، كشف أن ثلاثة مليارات من الدولار ستصل للعراق خلال شهرين.

وقال وفق قناة "العراقية الإخبارية"، "السعر الموازي للدولار سينخفض ويكون قريباً من السعر الرسمي"، موضحا أن "البنك المركزي سيزيد من مبلغ الدولار الكاش للمسافرين".

وأضاف أن "السعر الموازي لن يتجاوز نمرتين عن السعر الرسمي"، مبيناً أن "زيادة شحنات الدولار ستزيد من استقرار النظام النقدي".

ولفت تميم الى أن "العلاقة مع متميزة"، مشيرا الى أن "3 مليارات من الدولار النقدي ستصل للعراق خلال شهرين، والوجبة الأولى من الدولار الكاش وصلت الخميس الماضي والشحنة الثانية من الدولار الكاش ستصل يوم غد".

وبشأن رواتب الموظفين، قال تميم "لن يكون هناك تأخير في الرواتب حتى مع إغلاق "، مضيفاً "رواتب 2027 مؤمنة بالكامل".