الدولار يرتفع في العراق من جديد



ارتفعت أسعار صرف الدولار امام الدينار، مساء اليوم الأحد، في أسواق العاصمة وأربيل مع اغلاق التداولات.



سعر البيع: 168750 ديناراً مقابل 100 دولار

سعر الشراء: 167750 ديناراً مقابل 100 دولار.





سعر البيع: 168450 ديناراً لكل 100 دولار

سعر الشراء: 168350 ديناراً مقابل 100 دولار سعر البيع: 168750 ديناراً مقابل 100 دولارسعر الشراء: 167750 ديناراً مقابل 100 دولار.سعر البيع: 168450 ديناراً لكل 100 دولارسعر الشراء: 168350 ديناراً مقابل 100 دولار