ارتفاع طفيف بأسعار الذهب في الأسواق المحلية ببغداد

وسجلت أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في ، صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي بلغ 913 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 909 آلاف دينار، مقارنة بـ910 آلاف دينار للمثقال يوم أمس السبت.أما الذهب العراقي عيار 21، فقد سجل سعر بيع بلغ 883 ألف دينار للمثقال الواحد، فيما بلغ سعر الشراء 879 ألف دينار.وفي محال الصاغة، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 915 و925 ألف دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 885 و895 ألف دينار.