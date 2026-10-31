مع إغلاق التداولات.. الدولار يحافظ على ثباته في أسواق العراق

استقرت أسعار صرف الدولار أمام الدينار، اليوم السبت، في أسواق العاصمة وأربيل مع إغلاق التداولات.



سعر البيع: 168500 دينار مقابل 100 دولار

سعر الشراء: 167500 دينار مقابل 100 دولار.





سعر البيع: 167900 دينار مقابل كل 100 دولار

سعر الشراء: 167800 دينار مقابل 100 دولار سعر البيع: 168500 دينار مقابل 100 دولارسعر الشراء: 167500 دينار مقابل 100 دولار.سعر البيع: 167900 دينار مقابل كل 100 دولارسعر الشراء: 167800 دينار مقابل 100 دولار