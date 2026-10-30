الذهب يتراجع وسط توقعات رفع أسعار الفائدة

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 4006.06 دولارات للأوقية (الأونصة)، ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.3 بالمئة إلى 4018.50 دولاراً.ويتجه الذهب نحو مكاسب أسبوعية ⁠متواضعة لكنه في طريقه لتكبد خسائر للشهر الثاني على التوالي.وتسارع معدل التضخم في خلال سبتمبر أيلول مع تزايد تكلفة البنزين والسلع الأخرى على المستهلكين مما يدعم توقعات خبراء الاقتصاد برفع سعر الفائدة الأمريكية في ديسمبر كانون الأول.ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يرى المتعاملون حاليا احتمالا بنسبة 75 بالمئة تقريبا لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر كانون الأول.وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا، مما ‌يقلل ⁠من جاذبيته للمستثمرين.وأبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير في خطوة كانت مرجحة أمس الخميس، لكنه ألمح بوضوح إلى رفع آخر في ديسمبر كانون الأول محذرا من تزايد مخاطر التضخم نتيجة تكاليف الطاقة المرتفعة والمتزايدة. وقال البنك إن ⁠رئيسته كريستين لاجارد ستتنحى عن منصبها في السابع من شباط.وأظهرت بيانات اليوم الجمعة أن معدل التضخم الأساسي السنوي في العاصمة اليابانية تجاوز بكثير هدف البنك المركزي ⁠البالغ اثنين بالمئة في أكتوبر تشرين الأول، مما يسلط الضوء على الضغوط المتزايدة على الأسعار ويعزز الحجة الداعية إلى التشديد النقدي.بالنسبة للمعادن النفيسة ⁠الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 51.87 دولاراً للأوقية، واستقر سعر البلاتين عند 1488 دولاراً، وهبط البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1000.75 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة نحو خسائر أسبوعية وشهرية.