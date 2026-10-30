أسعار النفط ترتفع عالميا

نيوز- اقتصادي

ارتفعت أسعار النفط في بداية تعاملات، اليوم الجمعة، بسبب مخاوف إزاء نقص الإمدادات، لتتجه الأسعار لمكاسب للشهر الرابع على التوالي، هي الأكبر منذ تموز.



وعلى أساس شهري، يتجه لتحقيق مكاسب تقارب 15% والخام الأميركي 16% ليختتم تعاملات الشهر فوق 100 دولار للمرة الأولى منذ نيسان. وصعدت 1.83 دولار أو 1.59% إلى 116.71 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأميركي 1.41 دولاراً أو 1.38% إلى 103.41 دولار.وعلى أساس شهري، يتجه لتحقيق مكاسب تقارب 15% والخام الأميركي 16% ليختتم تعاملات الشهر فوق 100 دولار للمرة الأولى منذ نيسان.