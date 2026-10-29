البنك المركزي ينفي طباعة عملة جديدة ويعلن تقلّص فجوة سعر الصرف إلى 9%

وذكرت ، في بيان، أن لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، برئاسة رئيس السن النائبة ، أجرت زيارة إلى لبحث تداعيات تغيير سعر صرف الدولار وانعكاساته على الواقع الاقتصادي والاستثماري، والتحديات التي تواجه المستثمرين والشركات المحلية.وأضاف البيان أن اللجنة اطلعت خلال الزيارة على الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لدعم الاقتصاد العراقي، ومنها دعم المصارف الحكومية والأهلية لتوفير قروض ميسرة للمواطنين تتراوح قيمتها بين 5 ملايين و15 مليون دينار.ونقل البيان عن محافظ البنك المركزي تأكيده "عدم وجود أي طباعة للعملة"، موضحاً أن الحديث المتداول بشأن طباعة عملة نقدية غير دقيق، كما أشار إلى أن الفارق بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق الموازية انخفض من 24% إلى 9%.من جانبها، شددت اللجنة النيابية على ضرورة الحد من تأثيرات سعر الصرف على كلف تنفيذ المشاريع الاستثمارية وأسعار المواد الأولية والالتزامات التعاقدية، فضلاً عن انعكاساته على استقرار الأسواق والقدرة الشرائية للمواطنين، داعية إلى إيجاد معالجات مدروسة توازن بين متطلبات الاستقرار النقدي وحماية النشاط الاقتصادي والاستثماري.وأكدت اللجنة أهمية تعزيز التنسيق بين البنك المركزي والجهات الحكومية والقطاع المصرفي، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين وتسهيل إجراءات التمويل المصرفي، بما يضمن استمرار المشاريع الاستثمارية وعدم تحميل المستثمرين والمواطنين أعباء إضافية.وأوضحت أن استقرار السياسة النقدية ووضوح الإجراءات المصرفية يمثلان ركيزة أساسية لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، مؤكدة استمرار متابعة الملفات الاقتصادية ذات الأولوية والسعي إلى وضع توصيات عملية تسهم في دعم الاستثمار وحماية مصالح المواطنين وتعزيز .