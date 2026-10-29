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تراجع واردات العراق من الألواح الشمسية الصينية إلى 60 ميغاواط في آب
اقتصاد
2026-10-29 | 06:17
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
27 شوهد
السومرية نيوز
– اقتصاد
شهدت قائمة أكبر 10 دول عربية مستوردة للألواح الشمسية الصينية استمرار تصدُّر
السعودية
والإمارات ومصر خلال شهر أغسطس/آب الماضي، وسط تراجع خيّمَ على أداء غالبية دول المنطقة.
وبحسب بيانات
وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)
، بلغ إجمالي سعة واردات أكبر 10 دول عربية من الألواح الصينية نحو 1.56
غيغاواط
خلال شهر أغسطس/آب 2026، انخفاضًا من 3.15 غيغاواط في الشهر نفسه من عام 2025.
وبذلك سجلت واردات دول القائمة نسبة انخفاض تجاوزت 50% على أساس سنوي، نتيجة تراجع ملحوظ في الدول الخليجية والعراق بسبب استمرار أزمة الملاحة من
مضيق هرمز
الشريان الرئيس لدول المنطقة.
وفي مقابل ذلك، خالفت
سلطنة عمان
والسودان حالة التراجع التي طالت غالبية دول القائمة، مقابل استقرار شهده
لبنان
واليمن.
أكبر 10 دول عربية مستوردة للألواح الشمسية الصينية في أب
شهدت قائمة أكبر 10 دول عربية مستوردة للألواح الشمسية الصينية تغيرات مع تراجع ترتيب
العراق
والمغرب للمراكز الأخيرة، واستمرار تصدُّر
السعودية
بفارق كبير عن أقرب منافسيها، وفقًا لما يلي:
السعودية: 610 ميغاواط.
الإمارات: 250 ميغاواط.
مصر
: 150 ميغاواط
الأردن
: 110 ميغاواط.
لبنان: 100 ميغاواط.
سلطنة
عمان
: 90 ميغاواط.
اليمن
: 80 ميغاواط.
السودان
: 70 ميغاواط.
العراق: 60 ميغاواط.
المغرب
: 40 ميغاواط.
وعلى الرغم من تصدّرها القائمة العربية، انخفضت واردات السعودية من الألواح الشمسية الصينية خلال شهر أغسطس/آب الماضي بنسبة 49%، لتسجل 610 ميغاواط، مقابل 1.19 غيغاواط في الشهر نفسه من عام 2025.
وفي المرتبة الثانية، حلّت الإمارات رغم تراجع وارداتها بنسبة 74%، لتسجل 250 ميغاواط خلال أغسطس/آب 2026، مقابل 970 ميغاواط في الشهر نفسه من العام الماضي.
بينما جاءت مصر في المرتبة الثالثة مع تسجيل وارداتها نحو 150 ميغاواط، منخفضةً بنسبة 58% مقارنة بـ360 ميغاواط في أغسطس/آب 2025.
وفي المرتبة الرابعة جاء الأردن، بواردات بلغت 110 ميغاواط خلال أغسطس/آب 2026، متراجعةً 15% مقارنة بـ130 ميغاواط في الشهر نفسه من العام الماضي.
وفي المركز الخامس حافظ لبنان على استقراره، لتسجل سعة وارداته من الألواح الصينية نحو 100 ميغاواط خلال أغسطس/آب الماضي، وهي السعة نفسها المسجلة في المدة المقابلة من عام 2025.
واردات سلطنة عمان من الألواح الشمسية الصينية
في المقابل، سجلت واردات سلطنة عمان من الألواح الشمسية الصينية نموًا بنسبة 80%، لتصل إلى 90 ميغاواط خلال أغسطس/آب الماضي، مقابل 50 ميغاواط في المدة نفسها من 2025.
وحافظَ اليمن على استقرار وارداته عند 80 ميغاواط في أغسطس/آب 2026، وهي السعة نفسها المسجلة في الشهر المقابل من العام الماضي.
بينما شهد السودان نموًا في واردات الألواح الشمسية بنسبة 40%، لتسجل 70 ميغاواط، مقابل 50 ميغاواط في أغسطس/آب من العام الماضي.
كما شهدت قائمة أكبر 10 دول عربية مستوردة للألواح الشمسية الصينية تراجُع ترتيب العراق إلى المركز التاسع، مع هبوط واردات البلاد بنسبة 54%، لتسجل 60 ميغاواط خلال أغسطس/آب الماضي، مقابل 130 ميغاواط في المدة المقابلة من 2025.
وجاء المغرب في المركز الأخير بالقائمة، مع انخفاض وارداته من الألواح الشمسية الصينية بنسبة 56% إلى 40 ميغاواط، مقابل 90 ميغاواط في أغسطس/آب 2025.
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