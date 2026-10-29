تراجع واردات العراق من الألواح الشمسية الصينية إلى 60 ميغاواط في آب

وبحسب بيانات، بلغ إجمالي سعة واردات أكبر 10 دول عربية من الألواح الصينية نحو 1.56 خلال شهر أغسطس/آب 2026، انخفاضًا من 3.15 غيغاواط في الشهر نفسه من عام 2025.وفي مقابل ذلك، خالفت والسودان حالة التراجع التي طالت غالبية دول القائمة، مقابل استقرار شهده واليمن.شهدت قائمة أكبر 10 دول عربية مستوردة للألواح الشمسية الصينية تغيرات مع تراجع ترتيب والمغرب للمراكز الأخيرة، واستمرار تصدُّر بفارق كبير عن أقرب منافسيها، وفقًا لما يلي:السعودية: 610 ميغاواط.الإمارات: 250 ميغاواط.: 150 ميغاواط: 110 ميغاواط.لبنان: 100 ميغاواط.سلطنة : 90 ميغاواط.: 80 ميغاواط.: 70 ميغاواط.العراق: 60 ميغاواط.: 40 ميغاواط.وعلى الرغم من تصدّرها القائمة العربية، انخفضت واردات السعودية من الألواح الشمسية الصينية خلال شهر أغسطس/آب الماضي بنسبة 49%، لتسجل 610 ميغاواط، مقابل 1.19 غيغاواط في الشهر نفسه من عام 2025.وفي المرتبة الثانية، حلّت الإمارات رغم تراجع وارداتها بنسبة 74%، لتسجل 250 ميغاواط خلال أغسطس/آب 2026، مقابل 970 ميغاواط في الشهر نفسه من العام الماضي.بينما جاءت مصر في المرتبة الثالثة مع تسجيل وارداتها نحو 150 ميغاواط، منخفضةً بنسبة 58% مقارنة بـ360 ميغاواط في أغسطس/آب 2025.وفي المرتبة الرابعة جاء الأردن، بواردات بلغت 110 ميغاواط خلال أغسطس/آب 2026، متراجعةً 15% مقارنة بـ130 ميغاواط في الشهر نفسه من العام الماضي.وفي المركز الخامس حافظ لبنان على استقراره، لتسجل سعة وارداته من الألواح الصينية نحو 100 ميغاواط خلال أغسطس/آب الماضي، وهي السعة نفسها المسجلة في المدة المقابلة من عام 2025.في المقابل، سجلت واردات سلطنة عمان من الألواح الشمسية الصينية نموًا بنسبة 80%، لتصل إلى 90 ميغاواط خلال أغسطس/آب الماضي، مقابل 50 ميغاواط في المدة نفسها من 2025.وحافظَ اليمن على استقرار وارداته عند 80 ميغاواط في أغسطس/آب 2026، وهي السعة نفسها المسجلة في الشهر المقابل من العام الماضي.بينما شهد السودان نموًا في واردات الألواح الشمسية بنسبة 40%، لتسجل 70 ميغاواط، مقابل 50 ميغاواط في أغسطس/آب من العام الماضي.