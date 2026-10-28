الفيدرالي الأمريكي يُبقي الفائدة دون تغيير

وجاء قرار تثبيت الفائدة بأغلبية 10 أعضاء مقابل اعتراض عضوين، هما المحافظة ليزا كوك ورئيسة في بيث هاماك، اللتان أيدتا رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.وقال الفيدرالي في بيان إن التضخم لا يزال مرتفعاً، رغم استمرار قوة النشاط الاقتصادي، وفق وكالة "رويترز"، وأشار إلى أن الاقتصاد الأميركي يواصل التوسع بوتيرة "قوية"، مدعوماً بمرونة الإنفاق المحلي واستمرار قوة الاستثمار.وأوضح أن مكاسب الوظائف واصلت مواكبة نمو قوة العمل، بينما لم يطرأ تغير يُذكر على معدل البطالة، وأضاف أن الإنفاق المحلي ظل متماسكاً رغم ارتفاع مستويات عدم اليقين، في حين سجل نمو الإنتاجية أداءً قوياً واستمر الاستثمار الرأسمالي عند مستويات قوية.