النفط يرتفع بنحو 2%.. وبرنت يقترب من 116 دولاراً للبرميل

وبحلول الساعة 08:37 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، صعدت ، تسليم كانون الأول 2026، بنسبة 1.76% إلى 115.88 دولاراً للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأميركي، تسليم الشهر نفسه، بنسبة 1.69% إلى 101.59 دولاراً للبرميل، بحسب بيانات منصة «الطاقة» المتخصصة.وكانت أسعار النفط قد تراجعت في تعاملات الثلاثاء بنسبة 1.67% لخام برنت و1.83% لخام غرب تكساس الوسيط، بعد محادثات أجرتها وتركيا وباكستان مع مسؤولين إيرانيين في بهدف تخفيف التوترات في المنطقة.وأعلن الحوثيون في ، الثلاثاء، استهداف مصفاة رأس تنورة في السعودية بصاروخ، فيما لم تؤكد السلطات السعودية على الفور وقوع الهجوم. وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصفاة نحو 550 ألف برميل يومياً.وفي لاتجاهات السوق، قال محللو إستراتيجيات السلع في بنك «آي إن جي» إن الأسواق ما تزال ترجح احتمال تصعيد التوترات، مشيرين إلى أن أسعار النفط تنتظر مزيداً من الوضوح بشأن الخطوات المقبلة للرئيس الأميركي ترمب تجاه .وأضاف المحللون أن تجنب تجدد الضربات على إيران بعد الانتخابات قد يسهم في بدء تراجع علاوة المخاطر الجيوسياسية التي تدعم الأسعار.وفي ، أظهرت بيانات الأميركي انخفاض مخزونات الخام بمقدار 2.03 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 23 تشرين الأول، في حين توقع محللون استطلعت «رويترز» آراءهم ارتفاعها بنحو 15 ألف برميل.وتترقب الأسواق صدور البيانات الرسمية لمخزونات النفط عن الأميركية في وقت لاحق من اليوم، إلى جانب الاجتماع المرتقب لتحالف «أوبك+» الأحد المقبل، وسط توقعات بالإبقاء على أهداف إنتاج كانون الأول دون تغيير.كما يراقب المتعاملون احتمال انخفاض صادرات النفط الخام الروسية من موانئ والبحر الأسود خلال الشهر المقبل، مع اتجاه مصافي التكرير المحلية إلى زيادة إنتاج ، وفقاً لما نقله التقرير عن تجار.