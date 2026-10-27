أسعار صرف الدولار في العراق

شهدت أسعار صرف الدولار أمام الدينار، استقراراً في واربيل مع إلاق التداولات مساء اليوم الثلاثاء.



سعر البيع: 168500 دينار مقابل 100 دولار

سعر الشراء: 167500 دينار مقابل 100 دولار.





سعر البيع: 167850 دينارا لكل 100 دولار

سعر الشراء: 167750 ديناراً مقابل 100 دولار. سعر البيع: 168500 دينار مقابل 100 دولارسعر الشراء: 167500 دينار مقابل 100 دولار.سعر البيع: 167850 دينارا لكل 100 دولارسعر الشراء: 167750 ديناراً مقابل 100 دولار.