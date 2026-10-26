ارتفاع جديد بأسعار الدولار في العراق

سجلت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، ارتفاعاً جديداً في أسواق واربيل، مع إغلاق التداول مساء اليوم الاثنين.



سعر البيع: 168750 ديناراً مقابل كل 100 دولار

سعر الشراء: 167750 ديناراً مقابل كل 100 دولار





أسعار البيع: 168300 دينار لكل 100 دولار

سعر الشراء: 168200 دينار مقابل كل 100 دولار سعر البيع: 168750 ديناراً مقابل كل 100 دولارسعر الشراء: 167750 ديناراً مقابل كل 100 دولارأسعار البيع: 168300 دينار لكل 100 دولارسعر الشراء: 168200 دينار مقابل كل 100 دولار