الدولار ينخفض امام الدينار.. اليكم الأسعار

– اقتصادي

انخفضت أسعار صرف الدولار امام الدينار في التعاملات المسائية لليوم الأحد.

وبلغت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية 168250 ديناراً مقابل 100 دولار.

فيما سجل سعر الشراء 167250 ديناراً مقابل 100 دولار.