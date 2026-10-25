انخفاض بأسعار الذهب في بغداد

وسجلت أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في ، صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي عيار 21 بلغ 944 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 940 ألف دينار، بعد أن سجل سعر البيع أمس السبت 946 ألف دينار.أما الذهب العراقي عيار 21، فقد سجل سعر بيع المثقال الواحد 914 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 910 آلاف دينار.وفيما يتعلق بأسعار الذهب في محال الصاغة، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 945 و955 ألف دينار، في حين تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 915 و925 ألف دينار.وتتأثر أسعار الذهب في الأسواق المحلية بعدة عوامل، من بينها الأسعار العالمية للمعدن الأصفر، وحركة سعر صرف الدولار، فضلاً عن العرض والطلب في السوق المحلية.