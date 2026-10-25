الدولار يتراجع في بغداد إلى 168,550 ديناراً لكل 100 دولار

– اقتصاد



سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي، اليوم الأحد، تراجعاً جديداً في أسواق مع بدء التداولات الصباحية، لتنخفض إلى 168,550 ديناراً مقابل 100 دولار.

وانخفضت أسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية إلى 168,550 ديناراً مقابل 100 دولار، مقارنة بـ168,900 دينار سجلتها أمس السبت.



وفي محال الصيرفة بالأسواق المحلية في ، بلغ سعر بيع الدولار 169,000 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 168,000 دينار.