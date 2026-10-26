الاسعار هي ذاتها أمس.. الدولار امام الدينار في بورصة العراق

– اقتصادي

استقرت اسعار صرف الدولار امام الدينار، في التعاملات الصباحية لليوم الاثنين.

وسجلت أسعار بيع الدولار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية 168250 ديناراً مقابل كل 100 دولار.

فيما بلغ سعر الشراء 167250 دينار.