المالية النيابية تحدد موعد وصول الموازنة إلى البرلمان

وقال رئيس اللجنة، ، إن اللجنة تدعم تثبيت العقود والأجراء على الملاك الدائم، وتعمل بالتنسيق مع الحكومة لتحقيق ذلك، بحسب .وكان علي فالح قد وجّه، في وقت سابق، بتثبيت جميع العقود والأجراء واستحداث 120 ألف درجة وظيفية ضمن موازنة 2027، توزّع على المحافظات وفقاً للنسب السكانية، مع إطلاق منصة خاصة للتعيين.من جانبه، أكد وزير المالية تخصيص مبالغ لملف العقود والأجراء ضمن موازنة 2027، مشيراً إلى اعتماد سعر مرن للنفط لمواجهة تقلبات الأسعار.