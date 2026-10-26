أسعار الذهب العراقي والأجنبي في بغداد

وسجلت أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر، صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي بلغ 944 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 940 ألف دينار، وهي الأسعار نفسها المسجلة أمس.وبلغ سعر بيع المثقال الواحد من الذهب العراقي عيار 21 نحو 914 ألف دينار، فيما سجل سعر الشراء 910 آلاف دينار.أما أسعار الذهب في محال الصاغة، فتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 945 ألفاً و955 ألف دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 915 ألفاً و925 ألف دينار.