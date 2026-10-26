النفط يتراجع دولارين مع تجدد آمال التهدئة بين واشنطن وطهران

وانخفضت 2.03 دولار، بما يعادل 1.7%، إلى 114.70 دولاراً للبرميل، فيما تراجع خام غرب الوسيط الأميركي 2.60 دولار، أو 2.5%، إلى 100.71 دولاراً، بحلول الساعة 14:37 بتوقيت غرينتش.وكانت أسعار النفط قد ارتفعت بنحو ثلاثة دولارات عند تسوية تعاملات الجمعة، ليسجل مكاسب أسبوعية بلغت 6%، مقابل 2.3% لخام غرب تكساس الوسيط.