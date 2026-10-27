المحلي والمستورد بانخفاض مستمر.. أسعار الذهب في السوق العراقية

– اقتصادي

تنشر نيوز، أسعار الذهب في السوق العراقية لليوم الثلاثاء.

وبلغ سعر مثقال الذهب الخليجي عيار 21 في محال الصاغة، بين 940 و950 الف دينار.

فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 910 و920 ألف دينار.

