العراق يستعد لاستضافة أضخم حدث استثماري للطاقة والغاز

وذكر بيان للوزارة، ورد لـ ، أن " استكملت كافة التحضيرات اللوجستية والفنية لإطلاق " الدولي للاستثمار في الطاقة"، والمزمع عقده يومي 20 و21 كانون الثاني 2027، تحت شعار: (نحو الاستثمار الأمثل للنفط والغاز)".وأضاف أن "المنتدى سيقام برعاية من رئيس ، علي فالح ، وبحضور وزراء الطاقة في العالم ورؤساء كبرى والمنظمات الدولية المتخصصة".وأشار إلى أن "هذا الحدث الاستراتيجي يهدف إلى تسليط الضوء على أحدث وأبرز الفرص الاستثمارية في قطاعي النفط والغاز داخل ، بما ينسجم مع الرامية إلى ترسيخ مكانة كمركز محوري ومؤثر في أسواق الطاقة إقليمياً وعالمياً".ونوه إلى أن "اللجنة المنظمة وجهت دعوات رسمية إلى وزراء الطاقة والنفط، ورؤساء المنظمات والوكالات الدولية، وقادة الأعمال التنفيذيين؛ لتوفير منصة حوارية رفيعة المستوى تتيح بناء شراكات دولية مستدامة، واستقطاب أحدث الحلول التكنولوجية، ودعم جهود تطوير البنى التحتية بما يضمن استثمار الثروات الوطنية بأعلى كفاءة".