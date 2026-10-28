ارتفاع أسعار الذهب في بغداد مع تراجع الدولار

وبحسب الأسعار المتداولة في أسواق الجملة بشارع النهر، بلغ سعر بيع مثقال الذهب الخليجي والتركي والأوروبي عيار 21 نحو 950 ألف دينار، فيما سجل سعر الشراء 946 ألف دينار، مقارنة بسعر بيع بلغ 940 ألف دينار يوم أمس الثلاثاء.في المقابل، بلغ سعر بيع مثقال الذهب العراقي عيار 21 نحو 920 ألف دينار، فيما سجل سعر الشراء 916 ألف دينار.أما أسعار الذهب في محال الصاغة، فتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 950 ألفاً و960 ألف دينار، بينما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 920 ألفاً و930 ألف دينار.