أسعار الذهب العراقي والأجنبي في بغداد

وسجلت أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر، صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي عيار 21 بلغ 950 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 946 ألف دينار.كما سجل سعر بيع المثقال الواحد من الذهب العراقي عيار 21 نحو 920 ألف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 916 ألف دينار.أما أسعار الذهب في محال الصاغة، فتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 950 ألفاً و960 ألف دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 920 ألفاً و930 ألف دينار.