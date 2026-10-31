المستورد يقترب والعراقي اقل من الـ900 الف.. اسعار الذهب في السوق المحلية

نيوز- اقتصادي

تنشر نيوز، اسعار الذهب العراقي والمستورد في الأسواق المحلية لليوم السبت.

وبلغ سعر مثقال الذهب الخليجي عيار 21 في محال الصاغة، بين 910 و920 ألف دينار.

فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 880 و890 ألف دينار.