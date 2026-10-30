برنت يتجاوز 117 دولاراً والذهب يتراجع 2% إلى أدنى مستوى منذ عام

وذكرت وسائل إعلام أن ارتفاع النفط جاء على خلفية مخاوف من تجدد الضربات على وتصاعد التوترات في المنطقة، الأمر الذي أثار القلق بشأن استقرار إمدادات النفط العالمية.في المقابل، سجل الذهب أدنى مستوى له منذ تشرين الثاني 2025، عند 3944 دولاراً للأونصة، في ظل التغيرات التي تشهدها المؤشرات الاقتصادية وتقلبات الأسواق العالمية.