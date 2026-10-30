أسهم التكنولوجيا الأميركية تتراجع.. وناسداك يخسر 2.2%

وهبط سهم بنسبة 5% بعد إعلان نتائج دون التوقعات وتسجيل تدفقات نقدية حرة سلبية بلغت 42.4 مليار دولار، بينما تراجع سهم إنتل بنسبة 26% إثر توقعات ضعيفة للربع الحالي، كما انخفضت أسهم إيه إم دي وإنفيديا وبرودكوم بنسب 10% و3% و4% على التوالي.في المقابل، ارتفعت أسهم شركات السلع الاستهلاكية والرعاية الصحية، مع توجه المستثمرين نحو القطاعات الدفاعية، وسط مخاوف متزايدة بشأن جدوى الاستثمارات الضخمة في وقدرة الشركات على تحقيق عوائد تتناسب معها.وتأتي هذه التطورات بعد تسجيل سهم ألفابت، الشركة الأم لغوغل، أسوأ أداء يومي في تاريخه خلال جلسة الخميس، فيما يتجه إلى تسجيل خسارة شهرية تقارب 5% خلال أكتوبر، مقابل مكاسب تتجاوز 2% لمؤشر داو .