البنك المركزي ينفي صدور قرار يخص رأس مال شركات تجارة الذهب

وقال البنك في بيان ورد لـ ، انه "ينفي ما تداولته بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرار بتخفيض متطلبات الحد الأدنى لرأس مال شركات تجارة الذهب، وما تضمنه الخبر من أرقام وتفاصيل تتعلق بتصنيف هذه الشركات ومتطلبات عملها".وأكد البنك أن "ما نُشر في بعض ، بهذا الشأن غير صحيح، ولم يصدر عنه قرار يتضمن التعديلات المشار إليها"، داعياً وسائل الإعلام إلى "اعتماد المعلومات الصادرة عن البنك من خلال منصاته الرسمية، وتوخي الدقة في نقل الأخبار المتعلقة بالقطاع المالي والمصرفي".