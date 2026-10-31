أرباح شركات النفط الأميركية تتجاوز 130 مليار دولار خلال حرب إيران

جاء ذلك وفق تحليل أجرته صحيفة " تايمز"، استند إلى النتائج المالية للشركات وتقديرات المحللين، فيما تمثل هذه الأرباح نحو ثلاثة أضعاف ما سجلته الشركات نفسها خلال الفترة ذاتها من عام 2025.في المقابل، أنفق المستهلكون الأميركيون 147 مليار دولار إضافية على شراء البنزين والديزل منذ بدء الضربات الأميركية والإسرائيلية على في 28 شباط، أي ما يعادل أكثر من 1100 دولار لكل أسرة، وفق تحليل الحلول المناخية بجامعة . وكانت شركات التكرير الأكثر استفادة، نتيجة تراجع عدد المتاحة عالمياً وارتفاع هوامش أرباح التكرير، إلى جانب استفادة منتجي النفط من ارتفاع الأسعار.وسجلت شركتا " " و" " أعلى أرباح فصلية للربع الثالث منذ سنوات، فيما امتدت المكاسب إلى شركات أوروبية، إذ بلغت أرباح «شل» 12.06 مليار دولار، و" إنرجيز" 8.26 مليار دولار خلال الربع نفسه. ورغم هذه المكاسب، بقيت أرباح الشركات الأميركية دون مستويات عام 2022، عندما تجاوز متوسط سعر النفط 100 دولار للبرميل.