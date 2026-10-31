"أوبك +" تتجه إلى تثبيت إنتاج النفط عند مستوياته الحالية

وأوضحت وكالة "رويترز" نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن الدول السبع والتي تضم ، والسعودية، والعراق، والكويت، والجزائر، وكازاخستان، وسلطنة اتفقت على الحفاظ على أهداف الإنتاج الحالية وذلك في اجتماعها المقرر يوم الأحد.وأوضحت المصادر أن هذا الاتفاق يتماشى مع توقعات الأسواق بأن أي تعديلات جديدة على سياسة الإنتاج لن تطرح للنقاش أو التنفيذ قبل مطلع العام المقبل.ويأتي هذا الاجتماع الوزاري المشترك في إطار متابعة تنفيذ خطة الخروج من التخفيضات الطوعية في إنتاج النفط.وكانت هذه الدول قد أنهت فعليا مرحلة خفض الإنتاج في شهر سبتمبر الماضي، حيث قررت الإبقاء على المستويات القصوى المسموح بها للإنتاج خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2026، في إطار استراتيجية تدريجية لضبط المعروض النفطي في الأسواق العالمية.