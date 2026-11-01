بغداد تخطط لإرسال 50 مليون لتر من النفط الأبيض لـ إقليم كردستان

وأوضح المصدر، أن حكومة الإقليم كانت قد قدمت طلباً رسمياً إلى لتأمين 268 مليون ليتر من الكيروسين لضمان حصة قدرها 200 ليتر لكل عائلة، بحسب وسائل اعلام كردية، مبيناً أن الطلب ينتظر التوقيع النهائي لبدء عملية الشحن، حيث يبيع الليتر الواحد للإقليم بسعر 250 ديناراً، ليُوزع على المواطنين بسعر التكلفة مضافاً إليها أجور النقل واللوجستيات.وأشار إلى أن حكومة إقليم كوردستان تدرس حالياً خيار شراء النفط الأبيض من الأسواق وتوزيعه بأسعار مدعومة ومخفضة على المواطنين، لتفادي الوقوع في أي أزمة وقود خلال فصل وتأمين التدفئة اللازمة للأسر.وانتقد المصدر تأخر في تحديد جدول زمني لضخ الكميات المخصصة للإقليم رغم بدء توزيع الكيروسين في بغداد وبابل والموصل ومحافظات أخرى منذ الشهر الماضي، لافتاً إلى أن انخفاض درجات الحرارة في المناطق الجبلية الكردستانية دفع الأهالي مبكراً لاستخدام المدافئ ووسائل التدفئة.