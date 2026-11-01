واشنطن تواصل استبعاد النفط العراقي من وارداتها للأسبوع الخامس توالياً

وذكرت الإدارة أن متوسط واردات من النفط الخام من 10 دول رئيسية ارتفع خلال الأسبوع الماضي إلى نحو 6 ملايين و127 ألف برميل يومياً، بزيادة قدرها 827 ألف برميل يومياً عن الأسبوع الذي سبقه، حين بلغ المتوسط 5 ملايين و300 ألف برميل يومياً.وتصدرت كندا قائمة أكبر موردي النفط الخام إلى الولايات المتحدة بمتوسط 3 ملايين و928 ألف برميل يومياً، تلتها فنزويلا بـ618 ألف برميل يومياً، ثم بـ376 ألفاً، والمكسيك بـ305 آلاف برميل يومياً.وحلت غيانا خامساً بمتوسط 281 ألف برميل يومياً، تلتها بـ227 ألفاً، ثم بـ167 ألفاً، والأرجنتين بـ141 ألفاً، ونيجيريا بـ84 ألف برميل يومياً، فيما لم تسجل البيانات أي واردات من خلال الأسبوع الماضي.ويُقدّر الاستهلاك اليومي للنفط في الولايات المتحدة بنحو 20 مليون برميل، ما يجعلها أكبر مستهلك للنفط الخام في العالم.