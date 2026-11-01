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أوبك+ يجمّد زيادات الإنتاج في كانون الاول.. والأسواق تترقب قرار 2027
اقتصاد
2026-11-01 | 08:01
Alsumaria Tv
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119 شوهد
أبقى تحالف «أوبك+»، حصص إنتاج النفط دون تغيير في كانون الأول المقبل، للشهر الثالث على التوالي، وسط استمرار تداعيات الحرب على
إيران
وتباين مؤشرات سوق النفط.
واتفقت سبع دول، هي
السعودية
وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان، على تثبيت مستويات الإنتاج المستهدفة، بعد تعليق زيادات الإنتاج التي استمرت ستة أشهر حتى اب الماضي. ومن المقرر أن تعقد الدول اجتماعها المقبل في 29 تشرين الثاني لتحديد سياسة الإنتاج لعام 2027.
وأظهرت بيانات «أوبك» ارتفاع إنتاج التحالف في ايلول بنحو 903 آلاف برميل يومياً، ليبلغ 39.068 مليون برميل، بزيادة إجمالية قدرها 1.36 مليون برميل يومياً خلال شهرين. وقادت السعودية الزيادة، إذ ارتفع إنتاجها 744 ألف برميل يومياً إلى أكثر من 8 ملايين برميل.
وتأتي هذه التطورات وسط تقلبات في سوق النفط؛ إذ صعدت
العقود الآجلة لخام برنت
إلى 118 دولاراً للبرميل الأسبوع الماضي، بينما سجلت السوق الفعلية مؤشرات ضعف مع تعافي حركة الشحن عبر
مضيق هرمز
.
وفي سياق متصل، خفضت «أوبك» توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2026 للشهر السادس توالياً إلى 200 ألف برميل يومياً، فيما رفعت توقعاتها لنمو الطلب في 2027 إلى 2.6 مليون برميل يومياً.
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