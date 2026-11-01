500 مليون دولار ستصل غدا الى العراق.. وسعر الصرف سينخفض

وقال في تصريح نشرته وتابعته ، ان "سعر صرف الدولار في السوق الموازية سينخفض وسيكون قريباً من السعر الرسمي".واضاف ان "علاقة الحكومة متميزة مع ".وتابع ان "الحكومة الأميركية قررت إرسال 3 مليارات دولار إلى ، على شكل وجبات قيمة كل وجبة 500 مليون دولار".واكد ان "يوم غد ستصل وجبة جديدة بقيمة 500 مليون دولار من الولايات المتحدة".