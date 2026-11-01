الرافدين يعلن استكمال منح الدفعة الثانية من الوجبة الثانية من السلف الإلكترونية

وذكر المصرف في بيان، "نعلن في استكمال منح الدفعة الثانية من الوجبة الثانية من السلف الإلكترونية للموظفين والمتقاعدين الذين استُكملت إجراءات طلباتهم. ونواصل إنجاز بقية طلبات الوجبة الثانية واستكمال إجراءات المنح تباعاً، وفق الضوابط المعتمدة".واكد البيان "الحرص على تسريع إنجاز المعاملات وتطوير خدماتنا الإلكترونية وتبسيط إجراءاتها، بما يوفّر وقت زبائننا وجهدهم، ويلبّي احتياجاتهم بسهولة وكفاءة".